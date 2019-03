Energiewende – aber wie?

“Klimaschutz geht uns alle an, und wir alle können einen Beitrag leisten”, unter dieses Motto stellt der Verein „Solardrom“ sein Veranstaltungsprogramm. Davon ist auch Vereinsvorsitzender Michael Schöllkopf überzeugt: „Mittlerweile dürfte es den meisten bewusst sein, dass der Klimawandel unsere Existenz bedroht. Doch anstelle immer nur auf die Politik zu warten, wollen wir selbst aktiv werden.“

So werden bei der Veranstaltungsreihe „Mein Solar“ am Freitag, 24. Mai, und Samstag, 8. Juni, Besitzer von Photovoltaikanlagen von ihren Beweggründen und Erfahrungen berichten. Wer sich für E-Mobilität interessiert, der kann bei der Veranstaltung am Samstag, 15. Juni, auf dem Zehntscheunenplatz bezahlbare E-Fahrzeuge vom E-Bike, über Lastenrad bis zum Kleinwagen begutachten und erfahren, wie man mit einem PV-Balkonmodul sein E-Fahrrad kostenlos laden kann.

Ebenso wird sich der Verein am Tag der Umwelt (Samstag, 3. August) beteiligen und darüber diskutieren, wie Müll als „Rohstoff der Zukunft“ besser genutzt werden kann. Am Energiewendetag (Samstag, 14. September) wird eine Photovoltaik-Inselanlage vorgestellt und das Thema Strom-Speicher näher betrachtet. zg

Info: Weitere Informationen unter www.solardrom.info

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.03.2019