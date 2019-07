Engagierte Sänger für Projekt gesucht

Der AGV Belcanto sucht Projektsänger, die den Chor beim Neujahrskonzert am Sonntag, 19. Januar, in der Stadthalle unterstützen. Der Arbeitergesangsverein wird gemeinsam mit der Stadtkapelle das gewaltige Requiem op. 70 des Frankfurter Komponisten Rolf Rudin aufführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Projektsänger haben keine weiteren Verpflichtungen innerhalb des Vereins, keine Mitgliedskosten und auch keine Choreografien, heißt es weiter. Erwartet werde von Vereinsseite lediglich der regelmäßige Probenbesuch. Die Proben finden wöchentlich in der Schule am Kraichbach (ehemals Gustav-Lesemann-Schule) statt. Der musikalische Leiter Özer Dogan und sein Chor freuen sich über unverbindlichen Besuch montags zwischen 20 und 21 Uhr. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 02.07.2019