Engels und Schneider holen letzte Siege

Zum Saisonende angelten sowohl die Senioren als auch die Aktiven zeitgleich. Bei recht gutem Wetter und optimalem Wasserstand zog man an zwei verschiedene Angelstellen, um die letzten Punkte für die Jahreswertung zu erzielen

Die Aktiven trafen sich am Rhein in Rheinhausen. Leider gingen hier nur neun Angler an den Start. Bis auf zwei Angler konnten alle den ein oder anderen, auch größeren Fisch landen. Am Ende setzte sich Wolfgang Engels mit über 10 000 Punkten durch, gefolgt von Sabine Schotter mit guten 7000 und Andreas Meffert mit rund 3000 Punkten.

Zur Siegerehrung und zum Ausklang des Tages kamen alle Angler im Anglerhäusel zusammen. Hier warteten bereits Jürgen Schlampp und Thomas Lehr mit einem leckeren Essen.

Spannung bei Jahresabschlussfeier

Damit sind die jeweiligen Platzierungen der Jahreswertungen klar. Die Ergebnisse werden traditionell auf der Jahresabschlussfeier bekanntgeben, zusammen mit den weiteren Ehrentiteln. Die Jahresabschlussfeier findet am Samstag, 9. November, im Clubhaus des VfL Hockenheim statt.

Am Sonntag, 3. November, treffen sich die Angler noch zum gemeinsamen Raubfischangeln, um den inoffiziellen Titel des „Raubfischkönigs“ auszuangeln. Dieser Titel fließt nicht mehr in die Jahreswertung ein, ist aber für viele eine willkommene Abwechslung zum Friedfischangeln. Hierbei kann jeder Teilnehmer seinen Angelplatz und Ort frei wählen, er muss nur pünktlich vor und nach dem Angeln am gemeinsamen Treffpunkt sein, um auch in die Wertung zu kommen.

Die Senioren angelten von 14 bis 17 Uhr am Krieger-Baggersee in Oberhausen. Krankheitsbedingt waren nur fünf Teilnehmer am Start. Obwohl es vor Angelbeginn noch kräftig regnete, gab es zum Anpfiff nur einen leichten Nieselregen, der kurz danach aufhörte. Alle fischten erfolgreich. Den ersten Platz sicherte sich Gerhard Schneider, Zweiter wurde Karl-Heinz Schwab, und Dritter der Tageswertung wurde Reinhold Kuppinger.

Zur Siegerehrung trafen sich alle Angler im Anglerhäusel, wo für das leibliche Wohl nach dem letzten Fischzug schon bestens gesorgt war. mw/ks

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.10.2019