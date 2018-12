Engelschor probt für sein Konzert

Das Adventskonzert des evangelischen Gospel- und Popchors Kreuz & Quer findet am Freitag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche statt. Das mit Spielszenen kombinierte Konzert versetzt den Zuschauer in die Probe des himmlischen Engelschors – noch vor Beginn unserer Zeitrechnung. Noch ist kein Erlöser-Baby geboren, noch gibt es kein Weihnachtsfest.

In die Probe platzt der Erzengel Gabriel, der mitteilt, Gott brauche eine Idee, um den Menschen endlich wieder nahezukommen: Keiner, so bedauert Gott, frage mehr nach ihm. Was tun? Die Engel suchen nach einer Lösung. Was würde den Zuhörern einfallen? Ein vergnügliches Konzerterlebnis unter der Leitung von Kantor Samuel S. N. Cho. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.12.2018