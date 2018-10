Engpass am Ortseingang

Wegen Kanalarbeiten in der Reilinger Straße (Heinrich-von-Kleist-Straße bis Ringstraße) wird die Verkehrsführung an der Ampelanlage beim Med-Center vom heutigen Montag an vorübergehend geändert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für den Verkehr aus Richtung Reilingen wird aus zwei Spuren für Geradeausfahrer und Linksabbieger eine Spur.

Der komplette Verkehr aus Richtung Reilinger

...