Ensembles auf "Konzertmeile"

Caritas-Sonntag in Tauberbischofsheim

„Jeder Mensch braucht ein Zuhause“

Ein „Wohnzimmer“ in der Kirche? Dies erlebten die Gottesdienstbesucher am Sonntag im Rahmen des Familiengottesdienstes in der Tauberbischofsheimer St. Bonifatiuskirche. Tauberbischofsheim. Der Caritas-Sonntag griff in diesem ...