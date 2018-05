Anzeige

Hockenheim.„Einfach ansteckend“: Unter diesem Motto steht der Familiengottesdienst am Pfingstmontag, zu dem die evangelischen Kirchengemeinden Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim ins Lutherhaus einladen. Fetzige Lieder laden zum Mitsingen und Mitmachen ein, große und kleine Kinder werden von „Mütze“ und „Zoomie“ auf eine Entdeckungsreise mitgenommen, die dem Pfingstwunder auf den Grund geht. Was ist so ansteckend daran? Wofür brennen wir heute? Antworten darauf fließen in den kreativen Mitmach-Aktionen ein.

Gestaltet wird der Familiengottesdienst im Lutherhaus von Pfarrerin Eva Leonhardt (Reilingen) und Pfarrer Johannes Heck (Hockenheim) mit einem Team von Jugendlichen. Beginn ist am Montag, 21. Mai, um 10 Uhr. jh