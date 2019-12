„Entführen mit Tanz und Musik in andere Zeit“

Hockenheim.„Stimmt schon, wir entführen gerne mit Tanz und Musik für Stunden in eine ganz andere Zeit“, strahlt Anna Lena Avenius augenzwinkernd und das gesamte Team von „I Danzatori Palatini“ stimmt ihr zu. Das bekannte Ensemble für historischen Tanz besteht im Stadtjubiläumsjahr seit vier Jahrzehnten. Zu einem „stimmungsvollen Abend im Advent“ luden die „Danzatori“ zum Ende ihres Jubiläumsjahres in die evangelische Kirche ein.

Rückblickend kann sich die Truppe über Erfolge freuen, sich an Veranstaltungen erinnern, mit denen sie in allen interessanten Schlössern des Landes musikalisch und tänzerisch die Vergangenheit stil- und originalgetreu lebendig werden ließ. Fernsehauftritte, kulturelle Veranstaltungen aller Art, Auftritte bei Firmenfestivitäten sowie Konzertreisen nach Israel, Kolumbien, Frankreich und Österreich und ein Auftritt in der baden-württembergischen Landesvertretung in Brüssel prägten diese vier Jahrzehnte.

Nach der Einstimmung mit „Tochter Zion“ mit dem Posaunenchor aus Reilingen begann die gedanklich-tänzerische Zeitreise, bei der das Rad gleich um Jahrhunderte zurückgedreht wurde. Festlich und beschwingt ging es los mit Tänzen aus der Zeit der Renaissance. Ein klein wenig näher kam man der Gegenwart nach der Pause über die damals hochaktuellen Tänze in der Zeit des Barock und des Rokoko. Seit Jahrzehnten zeichnet es die „Danzatori Palatini“ aus, dass ihr Repertoire Tänze und die dazugehörende Mode von der Renaissance über Barock, Rokoko, Empire und Biedermeier bis zur Gründerzeit beinhaltet.

Ergänzend gehört die „Commedia dell’ arte“ mit zu dem Bereich, in dem das Ensemble brilliert. Für die Jubiläumsveranstaltung hatte es sich eine Pantomime der „Commedia dell‘Arte“ ausgewählt.

Ein Jahr mit Startänzer geprobt

Gut ein Jahr dauerten die Vorbereitungen für diese Aufführung der Pantomime zur Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Seit Jahren hat die Hockenheimer Gruppe gute Kontakte und Verbindungen zum weltweit anerkannten brasilianisch-portugiesischen Barocktänzer Dr. Ricardo Barros. Dreimal innerhalb eines Jahres weilte der in England lebende Startänzer in Hockenheim, jedes Mal probte man intensiv, führte die Proben zwischenzeitlich unter der Regie von Anna Lena Avenius weiter und hatte vor der Aufführung drei intensive gemeinsame Probentage mit Dr. Barros. Er selbst verkörperte dabei die Figur des Harlekin, die weiteren Rollen hatten Roswitha Jelley, Silvia Villain, Claudia Dissinger und Constanze Rothe übernommen. Mit Kompetenz und Charme führte Ulrich Hönig als Moderator durch das Programm, seine Begeisterung für die graziösen höfischen Tänze nahm ihm das Publikum umso mehr ab, als er selbst gefühlvoll in prächtigen Kostümen wie das gesamte Team mittanzte. Selbstverständlich wurden auch die Besucher mit einbezogen.

Ergänzend zum herzlichen Beifall gab es Dankesworte und ein Blumengeschenk von Gabriele Hönig für alle Akteure, auch jene, die im Hintergrund tätig sind. Besonderen Applaus als Losung für die Zukunft gab es für die neue Vorsitzende Anna Lena Avenius, die nach knapp vier Jahrzehnten den Vorsitz von ihrer Mutter Anna-Maria Avenius, der Gründerin des Ensembles, übernommen hat.

Ein strahlendes, bestens gelauntes Ensemble nach dem erfolgreichen Abend, bei dem auch Spezereien und Würzwein gereicht wurde, ist ein optimales Zeichen für eine weiter „spannende Zukunft mit alten Tänzen“.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 09.12.2019