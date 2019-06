Entscheidung ist zu treffen

Wieder einmal ist eine Besucherwelle über die Stadt hinweggerollt, die die Einwohnerzahl um knapp das Fünffache übertroffen hat, und wir stellen fest: Sie steht trotzdem noch. Natürlich gibt es Begleiterscheinungen, die das gesamte Spektrum zwischen Euphorie und vernichtender Kritik abdecken.

Vor allem die Verkehrssituation kann niemanden zufriedenstellen, der Kollaps, der sich über die Nachmittagsstunden erstreckte, ist für alle Beteiligten ein Ärgernis. Dummerweise eines, für das es ganz offensichtlich keine Lösung gibt. Denn so unbefriedigend das auch klingt: Kein Konzept ist in der Lage, ein so großes Fahrzeugaufkommen störungsfrei zu lenken.

Natürlich könnten mehr Besucher auf Busse und Bahn umsteigen oder einen ganzen Tag in der Rennstadt verbringen, am Ende bleibt immer festzuhalten: Hockenheims Infrastruktur ist auf 22 000 Menschen ausgelegt, nicht auf 122 000. Schon gar nicht auf solche, die auf ein relativ kurzes Ereignis fixiert sind und möglichst schnell hin- und wieder wegwollen.

Umso genauer muss sich der Gemeinderat überlegen, wohin die Reise bei der Neuausrichtung des Rings gehen soll. Mit mehr solcher Großereignisse außerhalb des Rennsports verträgt es sich nicht, Kapazitäten an Parkraum abzubauen, indem beispielsweise der P 8 im Talhaus zu Gewerbeflächen umgenutzt wird. Wer A sagt, muss auch . . .

