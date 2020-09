„Entscheidung über Milliardenhilfen war historisch“

Landtagsabgeordneter Daniel Born hat die Landtagsentscheidung über Milliardenhilfen als historisch bezeichnet. Bei seiner Rede auf der Sommerparty des Wahlkreisbüros erläuterte er seine Beweggründe, zu Beginn der Coronakrise dafür zu stimmen, die Pandemie als Naturkatastrophe zu werten: „Als Wahlkreisabgeordneter, der vor Ort verwurzelt ist, wusste ich, was der Lockdown für die Familien, die Betriebe und Schulen aber auch die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bedeuten wird. Da war es notwendig der Landesregierung sofort Beinfreiheit über Milliardensummen zu verschaffen. Die einstimmige Entscheidung des Landtags war historisch. Dass die Landesregierung dann in der Umsetzung wie beispielsweise bei den Hilfen für die Busunternehmen ewig brauchte, war ein fatales Ärgernis, das wir weiter parlamentarisch aufarbeiten.“

Born, der in der Zeit des Lockdowns komplett von Bürosprechstunden auf Telefon- und Whats-App-Sprechstunden umgestellt hatte, sagte, er habe überall die Rückmeldung bekommen, wie wichtig es war, als Abgeordneter präsent zu sein. „Von der Kita-Notbetreuung bis zur möglichen Verkaufsfläche, vom Lieferdienst bis zum Vereinsheim. Es gab Fragen, Anliegen und Sorgen in allen Bereichen“, berichtete der Sozialdemokrat. Er sei froh, nun auch wieder mehr Gespräche direkt im Wahlkreisbüro oder auf Veranstaltungen zu führen: „Mein politisches Credo, soziale Gerechtigkeit, ökologische Verantwortung und ökonomische Vernunft zusammenbringen, wird von so vielen Bürgern geteilt und mir sind die unmittelbaren Begegnungen immer der beste Impulsgeber für meinen Einsatz für den Wahlkreis.“

Blaupause für Krise gibt es nicht

Daniel Born, der nicht nur Mitglied des Wirtschaftsausschusses und Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft, sondern auch im Bildungsausschuss Sprecher für Kitas und Grundschulen ist, zeigte sich bezüglich der bildungspolitischen Bilanz der vergangenen Monate besorgt. Niemand habe eine Blaupause für die Krise haben können und er würde dies auch nicht Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vorhalten.

Aber gerade darum hätte es transparente Kommunikation, eindeutige Vorgaben und besseres Ressourcenmanagement gebraucht. „Genau hier hat Eisenman auf dem Rücken der Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer versagt“, resümiert Born und ergänzt: „Susanne Eisenmann hat immer vom ‚Fahren auf Sicht’ gesprochen, aber alles was sie getan hat war ‚Augen zu und durch’. Das war verheerend.“

Auch im Pandemie-Jahr wollte der Landtagsabgeordnete nicht darauf verzichten, zum Sommerfest einzuladen. Abstand halten, kein Kuchenbuffet und notwendige Voranmeldungen veränderten das Gesicht der jährlichen Party zwischen den obligatorischen knallroten Sonnenschirmen und dem Wahlkreisbüro mit seinen großen Fenstern. Doch wie jedes Jahr gab es auch diesmal einen prominenten Gast. In diesem Jahr war es die Bundesvorsitzende der SPD-Frauen (AsF) und Europaabgeordnete Maria Noichl.

Noichl und Born kennen sich gut von der gemeinsamen Arbeit für Lohngerechtigkeit und im Abbau des sogenannten „Gender Gaps“, also Maßnahmen, um der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern entgegenzuwirken. Da sich in den vergangenen Tagen das Coronavirus in Noichls Heimatkreis Rosenheim massiv ausgebreitet hat, konnte die AsF-Vorsitzende nicht nach Hockenheim reisen und wurde stattdessen auf großer Leinwand zur Party zugeschaltet.

Maria Noichl ging in ihrer Rede darauf ein, wie massiv die Frauenrechte derzeit in Europa unter Druck stünden. „In Ungarn ist ein Ministerpräsident am Ruder, der Frauen in der Politik gar nicht mehr erwähnt. Und die Folgen sind direkt spürbar: dann, wenn beispielsweise die Frauenhäuser geschlossen werden“, erklärte die Sozialdemokratin.

Gespräche und Gitarrenmusik

Noichl und Born riefen gemeinsam zum Einsatz für die Demokratie auf. „Die Rechten und Rechtsradikalen bekämpfen ein Europa der Demokratie, der Humanität und der gleichberechtigten Teilhabe wo sie nur können. Weil sie wissen, dass sie nur in einer gespaltenen Gesellschaft mit ihrem Gift erfolgreich sein können. Dem müssen wir uns mit ganzer Stärke und Kraft entgegenstellen“, betonten die beiden Parlamentarier. Bei hochsommerlichen Temperaturen und Gitarrenklängen, die Richard Schmitt aus Altlußheim zu verdanken waren, tauschten sich die Gäste bis in die Abendstunden nicht nur über die politischen Reden, sondern auch über Themen des Coronasommers aus.

Landtagsabgeordneter Daniel Born zeigte sich überzeugt, dass es richtig war, auch unter Pandemiebedingungen an der Sommerparty festzuhalten. „Hier im Büro treffen sich jeden Tag Menschen aller Generationen, denen mit mir ein soziales und ökologisches Land und eine starke Vertretung unseres Wahlkreises in Stuttgart am Herzen liegt. Da ist es wichtig, einmal im Jahr auch diesen guten Ort zu feiern.“ so der Schwetzinger SPD-Politiker.

