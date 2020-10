Entspannt und fit per Gesundheitskurs

Hockenheim. Zwei Kurse bietet die AOK in Hockenheim an: Bei „Entspannt von Kopf bis Fuß“ werden verschiedene Entspannungs- und Entlastungstechniken vorgestellt, ausprobiert und auf einfache Weise erlernt. Der Kurs beginnt am Montag, 26. Oktober, um 18.15.

Im Grundkurs „Rückenfit“ ab Mittwoch, 28. Oktober, um 20.15 Uhr lernen die Teilnehmer, die Rückenmuskeln zu kräftigen und zu stabilisieren. Auch rückengerechtes Verhalten im Alltag wird thematisiert und Übungen für zu Hause gezeigt. Beide Kurse umfassen acht Treffen. Anmeldung unter Telefon 06261/80 21 73 oder E-Mail aok.rhein-neckar-odenwald@bw.aok.de zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.10.2020