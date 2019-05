Entwicklung der Gemeinde gestalten

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Freitag, 10. Mai, um 18.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung der Kirchenwahlen ein. Diese werden am ersten Advent stattfinden. Eingeladen sind alle, die sich bereits in der evangelischen Kirchengemeinde engagieren, es vorhaben oder einfach nur neugierig sind. Die Auftaktveranstaltung bietet die Möglichkeit, sich zu informieren, nicht nur über die Kirchenwahlen, sondern auch darüber, wie und wohin sich die Kirchengemeinde in den kommenden sechs Jahren weiterentwickeln will.

Was hat sich bewährt und soll bewahrt werden? Welche Ideen gibt es für neue Angebote – und wer hätte Lust, sie umzusetzen? Welche Herausforderungen kommen auf die Gemeinde zu und wie meistern wir sie? Was genau macht eigentlich der Kirchengemeinderat und wie laufen die Wahlen ab? Dabei wird ehrenamtliches Engagement, egal ob mit anderen in einer Gruppe oder in Leitungsverantwortung als Ältester, gefragt sein. Auch um eventuelle Kandidaten soll es an diesem Abend bereits gehen. zg

