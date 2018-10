Entwicklung und Zukunft der EU

Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Zehntscheune, Untere Mühlstraße 4, einen Vortrag mit dem Thema: „Quo vadis, EU?“. Referent ist Dr. Ludovic Roy.

Die vergangenen beiden Jahre waren vielleicht die bisher schwierigsten für die Europäische Union: Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Terroranschläge, Brexit, drohender Grexit, wirtschaftliche Misere, Handelskonflikt mit den USA, Konflikte mit Russland und der Türkei. Da stellt sich laut Volkshochschule berechtigterweise die Frage, wie es weitergehen soll mit dem Projekt Europa. Läutet die Krisenstimmung das Ende ein oder wächst die EU weiter zusammen?

Der Vortrag geht sowohl auf die Grundidee und die historische Entwicklung der europäischen Einigung als auch auf die derzeitigen Probleme, ihre Ursachen und Folgen ein. Vor dem Hintergrund der Wahlentscheidungen im Frühjahr 2019 soll der Versuch eines Ausblicks auf die weitere Entwicklung gegeben werden. Der Eintritt ist frei. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.10.2018