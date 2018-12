Er hätte gerne weiter das Stadtgrün betreut

„Mille grazie!“ – mit den italienischen Worten für „Danke“ verabschiedete die Stadtverwaltung Luigi Paterno in den Ruhestand. Damit endet für den Mitarbeiter des Bauhofs Ende des Jahres eine fast 28-jährige berufliche Tätigkeit bei der Stadt Hockenheim. An der kleinen Feierstunde nahmen neben Oberbürgermeister Dieter Gummer, Gerhard Weber (Leiter Fachbereich Bauen und Wohnen), Hans-Peter Hoffmann (Betriebsleiter Bauhof) und Johannes Lienstromberg als Vorsitzender des Personalrats teil, der auch ein sehr guter Freund der Familie ist. Annunziata Paterno begleitete ihren Ehemann ins Rathaus.

Luigi Paterno wurde am 1. Januar 1955 in Barrafranca in Sizilien geboren und zog im Alter von 18 Jahren nach Deutschland. Nach Schulabschluss und Ausbildung war er von 1979 bis 1988 als Lagerarbeiter bei der Firma Grünzweig und Hartmann in Schwetzingen beschäftigt. Am 1. Februar 1990 nahm er seine Tätigkeit im Bauhof der Stadt Hockenheim auf. Dort war er bis zum Eintritt in den Ruhestand als Gärtner eingesetzt. „Am 31. Dezember 2018 wirst du mit einem Silvesterfeuerwerk in der Rente begrüßt“, sagte Hans-Peter Hoffmann für die Kollegen im Bauhof.

Oberbürgermeister Dieter Gummer betonte die Treue von Luigi Paterno zur Stadt als Arbeitgeberin. „Die Wechselbereitschaft wächst. Deshalb ist eine so lange Angehörigkeit bei einem Arbeitgeber selten geworden. Dafür und für Ihren Einsatz vielen Dank“, sagte Gummer. Der angehende Pensionär Luigi Paterno ist nach wie vor voller Tatendrang. „Ich habe mich immer wohlgefühlt und hätte auch gerne weitergemacht, wenn es gegangen wäre. Aber alles hat seine Zeit“, fasste er seine Empfindungen zusammen. zg

