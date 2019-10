Er kann seine Weisheit einfach nicht ignorieren

„Mit 66 Jahren“ trällerte dereinst Schlagersänger Udo Jürgens. Dass das Leben jetzt erst anfinge, kann Kabarett-Urgestein Bruno Jonas nun wirklich nicht behaupten, aber dass er mit inzwischen 66 Lebensjahren und rund 45 Jahren Bühnenpräsenz fitter scheint denn je, lässt sich nicht bestreiten.

Mit seinem aktuellen Abendfüller „Nur mal angenommen“ gastierte der niederbayrische Humor-Grande am Dienstagabend in der Stadthalle, wo er auf ein aufmerksames, intelligentes, humorvolles und musikalisches Publikum traf, das sich immer wieder auch selbst in die Gestaltung des Bühnenprogramms einbrachte.

Das kreist um den neuen Nebenjob des Kabarettprofis, der sich gerne mit Sokrates und der in dessen Büste präsenten Redewendung „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ auf der Bühne begleiten lässt: Er nimmt die Pakete seiner Nachbarn an – und das so ausgiebig, dass er inzwischen Schalterstunden eingeführt hat. An den durch die „Packerl“ versinnbildlichten „Annahmen“ arbeitet Jonas sich ab – von Gretas „Klima-Fatwa“ über Erdogan, über den man sagen dürfe, dass er ein großer Demokrat sei, „weil das fällt unter „Fake News“, bis zur „digital revolution“, in der eine Cloud von der anderen klaut.

Einer der letzten „Klassiker“

Dabei kreist Bruno Jonas, der als einer der wenigen in der inzwischen weitgehend vercomedisierten und auf Linie weichgespülten Kabarett-Landschaft noch den klassischen Stil und die intellektuelle Höhe seines einstigen Kollegen beim „Scheibenwischer“, Dieter Hildebrandt, hält, immer um die Frage, was Weisheit eigentlich bedeutet und um die philosophische Frage „Glauben Sie, dass das Richtige falsch wird, weil’s der Falsche sagt?“

Nichts für „nebenher“

Damit ist schon skizziert, was einen Abend mit Bruno Jonas ausmacht: Die rund zweieinhalb Stunden reines Kabarettprogramm sind kein Spaziergang, sondern erfordern in den wortgewaltigen weiten Bögen, die der hochdotierte Bühnenplauderer gerne auslebt, höchste Konzentration und auch gehöriges Vorwissen. Bruno Jonas spricht nur Leute an, die ihm intellektuell auch gewachsen sind. Er ist weder Unterhaltungskünstler noch Guru, sondern fordert ein Publikum auf Augenhöhe, das bereit ist zu geistigen Höchstleistungen und zur absoluten Aufmerksamkeit. Nur dann entdeckt man zwischen den eingestreuten Belanglosigkeiten, in denen er Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter zuschreibt, er könne übers Wasser gehen („Pfützen schafft er schon“) oder US-Präsident Trump beim TV-Wegzappen seinem „persönlichen impeachment“ (Amtsenthebungsverfahren) unterwirft, die wahren Botschaften und Knaller des Abends.

Lieber mit Vernunft verbunden

Die sind schon generell nicht so leicht zu entdecken, krankten aber diesmal auch noch an einer suboptimalen Tontechnik, die die Verständigung erschwerte.

Dennoch: Wenn Bruno Jonas sich – mal säuselnd, mal energisch rufend – mit der Rentenproblematik und der Beteiligung der aktuellen Regierung daran auseinandersetzt, um am Ende das Blüm-Zitat von den „sicheren Renten“ mit einem „Da sehen Sie mal, wie nachhaltig sich eine Lüge festsetzen kann“ förmlich zu vaporisieren, dann ist das ganz großes Kabarett, das eben seine Zeit braucht und nichts ist für „nebenher“.

Dann diskutiert der gebürtige Passauer die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört mit sich selbst und kommt zum Schluss „Noch lieber wäre mir, wenn einer sagen würde ‚die Vernunft gehört zu Deutschland’“.

An diesem Abend hat Hockenheim einmal mehr eine Lehrstunde für das bekommen, was unserem Land zwischen Klimageschrei und AfD-Panik am meisten fehlen dürfte: Die ernsthafte und intellektuelle Auseinandersetzung mit den wahren Problemen zwischen all den Scheindebattenthemen, ausreichend Zeit, die in der Demokratie nötig ist, um sie zu lösen – Tun ohne Aktionismus, nachdenken vor dem Reden und hinschauen, auch wenn das Entdeckte unangenehm ist.

„Ich kann doch meine Weisheit nicht ignorieren“, sagt Jonas fast wie in einem Appell an sein Publikum, grübelt und konstatiert „Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt.“ Spricht’s und wendet sich der nächsten Schalterstunde zu. Ein folgender Paketkunde begehrt gewiss bald seine Annahme.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.10.2019