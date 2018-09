Er sorgt für italienisches Flair

Die Organisatoren der Hockenheimer Nacht der Musik haben sich zum Ziel gesetzt, den Besuchern bei jeder Ausgabe neue Hörerlebnisse zu ermöglichen. Dies gilt auch für die siebte Nacht der Musik am Freitag, 5. Oktober, ab 20 Uhr in der Innenstadt. Damit die „Neulinge“ nicht komplett unbekannt sind, stellen wir sie in einer Serie vor, in denen sie sich und ihre Musik beschreiben. Den Anfang macht einer, der in der Rennstadt allerdings ganz und gar nicht unbekannt ist.

Er ist in Hockenheim eine musikalische Institution, bei der Nacht der Musik macht er allerdings zum ersten Mal mit: Matteo Di Maggio ist am Freitag, 5. Oktober, ab 20 Uhr im Eiscafé Italia in der Karlsruher Straße 23 zu hören. Im Vorfeld seiner Nacht-der Musik-Premiere stand uns der Alleinunterhalter, bekannt auch als „Eros Ramazzotti aus Hockenheim“ Rede und Antwort.

Wie lange gibt es euch schon als Band?

Video Lokales Hockenheim: Matteo Di Maggio kommt zur Nacht der Musik Hockenheim. Zur Nacht der Musik bringt Matteo Di Maggion italienisches Flair auf die Bühne. Eine Kostprobe gibt es hier. Hockenheim. Zur Nacht der Musik bringt Matteo Di Maggion italienisches Flair auf die Bühne. Eine Kostprobe gibt es hier.

Matteo Di Maggio: Ich spiele als Alleinunterhalter bei der Hockenheimer Nacht der Musik zum ersten Mal. Musik mache ich schon über 30 Jahre, allein, im Duo oder als Band „Nuova eboca“.

Habt du schon in Hockenheim gespielt?

Di Maggio: Ja, seit vielen Jahren im Pumpwerk, Hockenheimer Kerwe, Dampfnudelfest oder zu privaten Festlichkeiten.

Wie würdest du deine Musik beschreiben?

Di Maggio: Unterhaltungsmusik mit italienischem Flair.

Worin unterscheidest du dich möglicherweise von anderen Bands, die bei der Nacht der Musik am Start sind?

Di Maggio: Es werden ausschließlich italienische Lieder gespielt.

Was erhoffst du dir von der Nacht der Musik?

Di Maggio: Reine Freude an der Musik und der damit verbundenen Unterhaltung der Zuhörer.

Worauf können sich die Besucher der Nacht der Musik bei deinem Auftritt freuen?

Di Maggio: Meine Livemusik ist der perfekte Begleiter der Veranstaltung, um italienische Atmosphäre einzubringen.

Inwiefern passt du zu der Location, dem Eiscafé Italia in der Karlsruher Straße, in der du in Hockenheim spielst?

Di Maggio: Abwechslung von verschiedenen Musikstilen kommt durchaus beim Publikum gut an. Je mehr Künstler sich daran beteiligen, umso größer ist das Interesse der Zuhörer.

Welches Ziel verfolgst du mit deiner Musik?

Di Maggio: Ich möchte meine Musik möglichst vielen Menschen nahebringen. htz

Info: Einen Vorgeschmack auf Matteo Di Maggio gibt ein Video unter www.schwetzinger-zeitung.de

