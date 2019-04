Er würzt Lyrik mit Tiefsinn

Mal spielerisch, mit viel Mutterwitz, dann wieder hintergründig und reich an Pointen sind die vielen Mundartgedichte von Oskar Hardung aus Schwetzingen (Bild). Er packt die unmöglichsten, aber auch die realen Geschehnisse aus dem Alltagsleben an und geht ihnen mit der etwas anderen Sprache, der „Muddersproch“, in seinen Lach- und Sach-Geschichten, die auch in Buchform veröffentlicht wurden, an die Wurzeln.

So war dies auch in der gut besuchten Veranstaltung bei den aktiven Senioren des MGV Liedertafel im Saal des VfL-Clubhauses. Eine richtige „Mundart-Ausdrucks-Reise“ auf gut Kurpfälzisch gestaltete Hardung mit seinen Zuhörern.

Zunächst galt die Feststellung als Hoggemer Philosophie: „Lädt das Moddodrom ein zur Rast, mit Geknatter, Spargel und Wein, kann dies für einen fremden Gast ein Stück vom Paradiese sein.“.

Manche Anekdote erzählte Hardung aus seinem Leben, so vom „Knoddelbu“ und von der „Schnookejagd“, von manchen Nachkriegserlebnissen und natürlich über die Gesangsvereine. Hier galt die Aussage, „Gibt’s ebbes G’sünderes als das Singen“. Die Vereinsehrungen beleuchtete er in allen Facetten.

Weiter ging’s mit „dem Vadderdag und der Dutt und em Franz seinem Gebiss“, es kam die Betrachtung „des Dunnerbalge“ bis hin zur „Heringsbix“. Ein bisschen Verweilen war angesagt bei den Gedanken „Hilfe, der Rhoi hot Dorscht“, als besonders die niedrigen Pegelstände im Vorjahr mit allen negativen Verwerfungen moderiert wurden.

Immer wieder leuchtete der Tief- und Hintersinn bei Hardung durch. Seine mundartliche Lyrik war frisch, anregend und vereinnahmend, und die Zuhörer schmunzelten, lachten und spendeten immer wieder Beifall. Natürlich durfte der eigene Gesang nicht fehlen. Unter der bewährten Leitung von Rudi Hüttler wurden einige zur Jahreszeit passende Volkslieder gesungen.

Wichtig war Hardungs Feststellung, mit der „Muddersproch“ kann man sich besser unterhalten, und sie ist zeitlos. Gerhard Kuhn bedankte sich im Namen der Aktiven Senioren bei Oskar Hardung für den humorvollen Nachmittag. zg/Bild: Kuhn

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.04.2019