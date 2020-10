Erdige Rockmusik

Hockenheim.In der Reihe „Rondeau Live“ heizen Uwe Janssen und Band den Besuchern am Freitag, 13. November, 20.30 Uhr, im Restaurant der Stadthalle ein.

Nicht nur die eigenen Songs, sondern auch Musik von den Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, R.E.M., Sting, U2 und vielen mehr – Rockklassiker aus allen Jahrzehnten Musikgeschichte eben – live zu spielen ist immer noch ein großer Spaß für Uwe Janssen und seine Band. Das merkt man sofort. Am Freitag, 13. November, gastiert er mit seiner Band zum wiederholten Mal im Restaurant Rondeau.

Authentisch und doch mit eigener Note, erdig und rau oder verträumt und zart, aber auf jeden Fall immer mit viel Leidenschaft für diese zeitlose Musik. Auf der Bühne ohne viel Schnickschnack und Gerede, und trotzdem gleich ansteckend. Spätestens seit der CD „Clochard“ (1992, Session Musik) ist Uwe Janssen weit über die Region Heidelberg hinaus bekannt. Die zweite deutschsprachige CD „Noch lange nicht vorbei“ aus dem Jahre 1997 (aufgenommen in Peter Maffay’s Red Rooster Studio) wurde in der damaligen Medienlandschaft genauso beachtet, was diverse TV-Auftritte und Radioeinsätze bestätigten.

Die Anzahl der Tische und Plätze sind aufgrund der aktuellen Covid-19-Verordnung des Landes Baden-Württemberg begrenzt. Die Platzvergabe erfolgt nach Verfügbarkeit. Außerhalb des Sitzplatzes besteht Mund-Nase-Maske-Pflicht.

Tickets sind ab sofort zum Preis von 5 Euro im Restaurant Rondeau erhältlich. lj

Info: Infos unter www.stadthalle-hockenheim.de

