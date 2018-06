Anzeige

Hockenheim.Mit Ausnahme von Christa Greif, die nach langen Jahren erfolgreicher Vorstands- und Pressearbeit nicht wieder für den Vorstand kandidierte, wurde das gesamte Führungsteam des SPD-Ortsvereins bei der Mitgliederversammlung für die kommenden zwei Jahre bestätigt. Neu als Beisitzer im Vorstand wurden Dietmar Hebeler und Manfred Jäger gewählt (siehe Infobox).

Vorsitzende Ingrid von Trümbach-Zofka fasste das Geschehen der vergangenen zwölf Monate zusammen. Zu traditionellen Terminen wie Heringsessen, Ebert-Gedenken, Hockenheimer Mai und Familiennachmittag sei die Bundestagswahl gekommen, die für den Ortsverein mit der Unterstützung der Wahlkreiskandidatin Neza Yildirim viel Arbeit bedeutete. Umso enttäuschter sei man über das mit nur 20,5 Prozent recht magere Ergebnis. Trümbach-Zofka forderte alle Parteimitglieder auf, sich am nun anstehenden Erneuerungsprozess der SPD aktiv zu beteiligen. „Schließlich wird in keiner anderen Partei Europas Basisdemokratie so ernst genommen. Bei uns kann sich wirklich jeder einbringen!“ Sie erinnerte daran, dass der Hockenheimer SPD-Ortsverein 120 Jahre alt wird.

Der neue Vorstand und Delegierte Vorsitzende Ingrid Trümbach-Zofka, Stellvertreterin Marina Nottbohm, Kassierer Rainer Offenloch, Schriftführer Thomas Friedemann Pressereferent Konrad Sommer, Event-Manager Reinhold Diehm, Willi Keller Beisitzer Gertrud Eisinger, Manfred Jäger, Dietmar Hebeler, Erika Schwinn, Daria Becker, Christian Soeder, Karl-Heinz Sohn und Fritz Weiß Delegierte für Kreisparteitage Dietmar Hebeler, Christian Soeder, Thomas Friedemann und Konrad Sommer, Delegierte für die Vertreterversammlung Europa der SPD Rhein-Neckar Jakob Breunig, Christian Soeder, Dietmar Heberle und Konrad Sommer. kso

Kasse gut gefüllt für Wahlkämpfe

Kassierer Reinhard Offenloch berichtete von einer um zwei Prozent gestiegenen Mitgliederzahl sowie einer positiven Kassenentwicklung, die in Anbetracht bevorstehender Wahlkämpfe erforderlich sei. Der Bericht der Kassenprüfer fiel positiv aus, der gesamte Vorstand wurde entlastet.