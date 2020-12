Erfolg für adventliche Ausstellung

Hockenheim.Eine Woche früher als geplant, hat der „kleine Weihnachtsmarkt“ in der Eisdiele Italia die Türen geschlossen. Dankbar schauen die Initiatorinnen Uschi Hummel, Esther Kraus, Ute Schestag und Carmen Hütt auf die zwei vergangenen Wochen zurück. Die Waren, die sie für zwei bis drei Wochen eingekauft hatten, gingen in der ersten Woche schon zur Neige. Eiligst wurde nachbestellt. Kaum war manche nachbestellte Waren ausgepackt und auf die Tische dekoriert, war sie auch schon wieder zur Hälfte verkauft. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. Doch ihre Kunden zufriedenstellen zu können, machte sie glücklich und froh.

„Man merkt, dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte gibt“, war immer wieder von den Besucher und Kunden zu hören. Das machte die Angebote der verschiedenen Werkstätten von Menschen mit Behinderungen interessant und attraktiv. „Ihr habt wirklich sehr schöne Waren“, ließen die Kunden die ehrenamtlichen Mitarbeiter wissen.

Werkstätten geschlossen

Doch hinter der bunten Verkaufswelt zeigte sich in den Gesprächen mit den Werkstätten genauso die bittere Realität von Menschen mit Behinderungen in der Corona-Zeit. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr waren die Werkstätten für Monate geschlossen, so dass Nachlieferungen jetzt nicht wie gewünscht möglich waren. Was für eine traurige Situation für die betroffenen Menschen mit Behinderungen sorgte, die ihrer Arbeit nun nicht mehr nachgehen konnten. Gibt ihnen ihre Arbeit doch Selbstbestätigung und ein gewisses Selbstwertgefühl.

Die einen waren ganz zuhause, andere in ihren Wohnheimen. Das stellte die betroffenen Familien, wie die Erzieher vor die besondere Herausforderung, eine Tagestruktur zu finden, die den Verlust der Arbeit kompensieren kann.

Der Lockdown, der sich im Herbst und Winter über das Land legt, hat zur Schließung der Wohnheime geführt, das heißt, Väter und Mütter dürfen nicht mehr wie gewohnt ihre Söhne und Töchter besuchen. Ein Kontakt ist lediglich über geöffnete Fenster in den Hof möglich. Die Menschen mit Behinderungen, die unter Quarantäne stehen, dürfen ihre Zimmer nicht verlassen. Für sie ist das gar nicht begreifbar. Ein trauriges, getrenntes Weihnachten steht ihnen und ihren Angehörigen bevor.

Familien besonders gedenken

Das hat das Team des kleinen Weihnachtsmarktes betroffen gemacht. „Eigentlich müssten wir doch froh und zufrieden darüber sein, wie viel Bewegungsfreiheit uns der Lockdown doch noch lässt, angesichts der harten Beschränkungen für die Menschen mit Behinderungen“, hieß es in einer Zeit, in der in Deutschland noch der Lockdown light zum Leben der Menschen dazugehörte. Ihnen und ihrer Familien über die Weihnachtszeit besonders zu gedenken, haben sie sich fest vorgenommen.

Ihren Kunden wünscht das Team des „kleinen Weihnachtsmarktes“ ein gesegnetes Weihnachtsfest – trotz Einschränkung – und bedankt sich für das rege Interesse und die Geduld, vor allem dann, wenn Waren auf sich warten ließen. „Und im nächsten Jahr werden wir gerne in irgendeiner Weise in der Adventszeit wieder aktiv werden“, teilte das Team mit. „Ein ganz besonderer Dank gilt Marco Ferreira, dem Inhaber der Eisdiele, der seine Geschäftsräume zur Verfügung gestellt und damit die Grundlage für den Erfolg des kleinen Weihnachtsmarktes gelegt hat“, heißt es abschließend. zg

