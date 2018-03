Anzeige

Hockenheim.Im März 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa militärisch schon lange entschieden. Und dennoch kam es jeden Tag noch zu Kriegshandlungen, zu Zerstörungen und zu menschlichen Opfern. All dieses konnte in Hockenheim dank der friedlichen Übergabe an die amerikanischen Truppen am 30. März 1945 verhindert werden.

An dieser Übergabe waren mehrere Hockenheimer Personen unter der Führung von Ludwig Grein beteiligt, die damit explizit gegen einen militärischen Befehl handelten.

Doch was geschah in diesen Stunden genau, wer war an der Übergabe Hockenheims beteiligt, und wer war Ludwig Grein eigentlich? Diesen Fragen will die CDU nachgehen und hat dazu gleich mehrere fachkundige Referenten eingeladen. So wird Klaus Brandenburger einen Überblick über die letzte Kriegswoche in Hockenheim geben. Ebenso wird er Wissenswertes rund um Ludwig Grein vorstellen.