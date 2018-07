Erkrankung gibt Ausschlag

Anzeige

Karola Rüttinger versteht die Welt nicht mehr. Einem Bekannten von ihr, der Mann stammt aus Gambia, wurde das Fahrzeug beschädigt, er selbst wurde von dem Täter bedroht, ja dieser habe gar versucht, das Fahrzeug in Brand zu stecken, klagt sie. Dennoch sei der Mann weiterhin auf freiem Fuß. Wie sie in Erfahrung gebracht haben will, handelt es sich bei dem Täter um einen Flüchtling, der schon des Öfteren wegen ähnlicher Vorfälle in der Psychiatrie gewesen sein soll. Auch nach dem von ihr geschilderten Vorfall sei der Mann am nächsten Tag wieder auf freiem Fuß gewesen.

Dass sie von dem Vorfall, der sich vor einer Woche zutrug, keinen Bericht in der Zeitung las, könne wohl damit zusammenhängen, dass der Täter ein Flüchtling sei, vermutet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn sie hat uns von dem Vorfall berichtet und wir haben die Geschichte aufgegriffen und uns mit ihr getroffen und mit der Polizei gesprochen.

Von Passanten festgehalten

Dabei schildert sie noch einmal ausführlich den Schrecken, der ihrem Bekannten widerfuhr, als er mit seinem Fahrzeug beim Med-Center in der Haltebucht stand und telefoniert. Plötzlich sei ein ihm unbekannter Mann auf das Fahrzeug zugestürmt, habe gegen den Kotflügel getreten und versucht, mit einem Feuerzeug den Reifen in Brand zu stecken. Passanten hätten den Mann festgehalten, bis die alarmierte Polizei eintraf.