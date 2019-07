Erlebnisse zwischen Jetzt und Zukunft

Zweiter Wahlgang notwendig

OB-Wahl in Hockenheim: Marcus Zeitler geht in Führung

Bei der OB-Wahl in Hockenheim hat sich keiner der fünf Kandidaten durchsetzen können. Weil am Sonntag kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen einfuhr, wird am 21. Juli erneut gewählt.