Erlös aus dem Verkauf geht an die Lebenshilfe in der Region

Hockenheim.„Der kleine Weihnachtsmarkt“ in der Karlsruher Straße 23 öffnet am Samstag, 28. November, seine Türen. Er bietet Schönes, Wohlschmeckendes und Süßes für die Adventszeit und die Weihnachtsstube an: wohlriechende Seifen und Kerzen, handgefertigte Holzschalen und Taschen aus Lodenstoffen, Holzspielsachen, weihnachtlichen Holzschmuck für drinnen und draußen, Gutsel und schöne Lutscher, Zutaten für Nudelgerichte, manchen „Verdauerle“, Bürsten für die Küche, Holzanzünder für den Ofen.

Alle diese Waren stammen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Mit ihrem Verkauf wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Arbeit dieser Werkstätten unterstützen. Sie bieten den Menschen mit Behinderungen eine Arbeit, die sie ausfüllt, ihnen Selbstbestätigung gibt, eine Teilhabe am Leben wie alle anderen und dazu einen eigenen Verdienst ermöglicht.

So kommt auch der Erlös nach Abzug der Kosten dem Verein „Lebenshilfe Region Schwetzingen-Hockenheim“ zugute. Die Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheimes wünschen sich ein Sonnensegel für ihren Garten für die heißen Sommermonate. „Der kleine Weihnachtsmarkt“ wird in Zusammenarbeit mit dem Arche-Weltladen veranstaltet. So werden zwischen den Produkten der Werkstätten behinderter Menschen genauso auch Krippen aus fernen Ländern, wie weihnachtlicher Schmuck und Tassen, sowie Schokolade aus dem fairen Handel zu finden sein.

Die ehrenamtlichen Mitarbeite freuen sich auf viele Besucher. Es gelten die Corona-Bedingungen – Mund-Nase-Maske, Abstand halten und Desinfektion.

„Der kleine Weihnachtsmarkt“ ist von Samstag, 28. November, bis Dienstag, 22. Dezember, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. zg

