Ermittler gehen von Brandstiftung aus

In der Magdeburger Straße war es am Mittwoch, 3. Oktober, gegen 22 Uhr zu einem Brand gekommen, dessen Ursache bislang noch nicht geklärt ist. Das Feuer hatte seinen Ausgang in einem Carport genommen und griff anschließend auf zwei Häuser über. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt (wir berichteten).

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Brandstiftung vorliegen könnte.

Für deren weiteren Ermittlungen sind deshalb Zeugenhinweise von eminenter Wichtigkeit. Personen, die am Mittwoch, 3. Oktober, kurz vor 22 Uhr, im Bereich der Marburger und der Leipziger Straße Verdächtiges – Fahrzeuge oder Personen – beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44. in Verbindung zu setzen. pol

