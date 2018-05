Anzeige

Die Veranstaltung des Vereins Solardrom an der Solarblume im Gartenschaupark war recht gut besucht. Pünktlich zu Beginn hörte der Gewitterregen auf und ermöglichte den interessierten Besuchern dem Vortrag des Vorsitzenden Michael Schöllkopf zu folgen.

Nach der Begrüßung der Gastgeber von den Stadtwerken Hockenheim ging es gleich zu den technischen Details der Solarblume. Was leistet sie, was passiert mit dem Strom, wie funktioniert das Ganze, was kostet sie und wie störanfällig ist die Anlage. All diese Fragen und noch einiges mehr bekamen die Besucher im Vortrag ausführlich erläutert. „Aufgrund der kurzen Laufzeit ist der Ertrag der Anlage aktuell noch nicht repräsentativ, außerdem gab es zu Beginn noch einige technische Mängel“, erklärte Martina Schleicher, die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke.

Karl Götzmann von der Parkanlagen Gesellschaft war ebenfalls vor Ort und bedankte sich bei den Stadtwerken für das technische Kunstobjekt, das als Blickfang am Eingang des Parkgeländes immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt.