Erst Geschichtsstunde, dann zum Hockenheimring

Hockenheim.„Die Jugend ist die Grundlage jeder Städtepartnerschaft“. Dieses Bekenntnis leben Hockenheim und seine Partnerstadt Commercy im französischen Lothringen: Aus diesem Grund finden jährlich Schüleraustausche statt. Auch in diesem Jahr besuchten 15 Schüler des Lycée Henri Vogt aus Commercy die Stadt Hockenheim.

Die Gruppe wurde von Deutschlehrer Eric Beauchard angeführt und von Géraldine Fuseau begleitet. Sie betreut den Austausch zwischen beiden Städten schon seit vielen Jahren. Zunächst stand ein Besuch des Rathauses auf dem Programm. Daran nahmen auch Anja Kaiser, die Schulleiterin des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, und die betreuende Lehrerin Elke Lorenz teil.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg begrüßte die jungen Gäste aus Commercy im Bürgersaal des Rathauses. Er nutzte die Gelegenheit, im Gespräch mit den Schülern die Städtefreundschaft „als wunderbare Einrichtung“ aufleben zu lassen. Die Verbindungen zwischen beiden Städten und Ländern seien eng. „Im 17. Jahrhundert lebten viele Franzosen in Hockenheim. Sie brachten den Menschen den Tabakanbau bei, der später zu Wohlstand in Hockenheim führte“, erzählte Thomas Jakob-Lichtenberg den Schülern. Noch heute seien viele Tabakschuppen in der Stadt sichtbar, ergänzte er.

Die Geschichte brachte die Anwesenden zu weiteren markanten Punkten der Entwicklung Hockenheims. Dazu gehört das Jubiläumsjahr der Stadt, welches 2019 feierlich begangen wurde. Im Laufe des Jahres fanden zahlreiche Veranstaltungen statt. „Am Beginn stand im Jahr 769 nach Christus die Schenkung Ochinheims durch Ratbert an das Kloster Lorsch, um sich von seinen Sünden freizusprechen. Bei dieser Schenkung wurde der Begriff ,Ochinheim‘ übrigens auch das erste Mal erwähnt“, so Bürgermeister Jakob-Lichtenberg. Sein Rat an die Schüler: „Jeden Tag nutzen, um bereits auf Erden sein Seelenheil zu erreichen.“

Anschließend besuchten die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren den Hockenheimring. Dort erhielten sie Einblicke in die weltweit bekannte Anlage, die den Ruf Hockenheims als Rennstadt prägt. Für den einwöchigen Aufenthalt ist auch ansonsten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Neben der Teilnahme am Unterricht können die Schüler die Stadt und ihre Umgebung erkunden, beispielsweise bei einer Fahrt mit der Bergbahn in Heidelberg. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 16.12.2019