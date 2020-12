Erste Anlaufstelle für Badegäste

Das Jahr 2020 endet für Gabriele Henny auf eine ganz besondere Art und Weise. Mit Ablauf des 30. November hat sie nicht nur ihre langjährige berufliche Tätigkeit im Aquadrom der Stadtwerke Hockenheimbeendet und ist in den Ruhestand getreten. Sie erlebte ihr letztes Berufsjahr auch größtenteils im Corona-Lockdown zu Hause, weil das Freizeitbad Pandemie-bedingt seit mehr als einem halben Jahr geschlossen ist.

Das ist für Gabriele Henny, die in einem langen Arbeitsleben viel erlebt hat, aber kein Problem. „Wenn Corona vorbei ist, komme ich euch im Aquadrom wieder besuchen“, blickt sie bei ihrer Verabschiedung in die Zukunft.

Das Coronavirus konnte die Stimmung im Rathaus nicht trüben. In sehr kleinem Kreise und Corona- konform dankte Oberbürgermeister Marcus Zeitler Gabriele Henny für ihre gute Arbeit in den vergangenen 36 Jahren. Diesem Dank schlossen sich auch Werkleiterin Martina Wilk, die stellvertretende Aquadrom-Betriebsleiterin Stefanie Braun und Johannes Lienstromberg vom Personalrat der Stadtverwaltung an. Sie schenkten der angehenden Seniorin unter anderem ein Aquadrom-Überraschungspaket mit Handtuch, Sonnenbrille und Aquaduck.

Freude über freie Wochenenden

Gabriele Henny wurde am 9. Juni 1959 in Hockenheim geboren. Nach dem Schulabschluss nahm sie am 1. September 1984 ihre berufliche Tätigkeit im Aquadrom auf, das damals noch zur Stadtverwaltung Hockenheim gehörte. Sie war dort zunächst als Aushilfe tätig. Am 22. Mai 1989 erfolgte die unbefristete Einstellung als Kassiererin im Freizeitbad.

Eine wichtige Aufgabe, wie Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Gespräch mit ihr betonte. „Sie sind damit die erste Anlaufstelle für unsere Gäste und ein Aushängeschild für unser Bad gewesen“, meinte er. Diese Rolle füllte Gabriele Henny gerne aus. Sie werde in der Rente den Schichtdienst nicht vermissen. „Ich freue mich schon darauf, abends und am Wochenende frei zu haben“, sagte sie zum Abschied. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 03.12.2020