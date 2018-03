Anzeige

Im Jahr 2019 jährt sich die erste urkundliche Erwähnung Hockenheims im „Lorscher Codex“, zum 1250. Mal. Zur Vorbereitung auf dieses Ereignis veranstaltet die VHS in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte am Dienstag, 13. März, um 19 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle einen Vortrag über das Thema „Anmerkungen zur urkundlichen Ersterwähnung Hockenheims“. Referent ist Dr. Hermann Schefers, Leiter des Klosters Lorsch.

Im August 769 tritt mit einer Schenkung eines gewissen Ratbert Hockenheim in das Licht der schriftlichen Überlieferung. Ratbert begünstigte das erst fünf Jahre alte Kloster Lorsch. Dieser ersten urkundlichen Erwähnung, aber auch den anderen frühen Spuren Hockenheims in den Quellen, geht Dr. Hermann Schefers nach. Er ist der Leiter der Unesco-Welterbestätte Kloster Lorsch und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den Zusammenhängen des wirtschaftlichen Wachstums des Klosters in seiner Frühzeit mit der schnell erreichten politischen und kulturellen Blüte der Abtei des Heiligen Nazarius.

Die Moderation des Abends übernimmt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Interessierte Zuhörer sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. zg