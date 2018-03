Anzeige

Für den Rettungswagen muss die 112 gewählt werden. Anhand aller fünf Finger an der Hand lernten die Kinder nach Angaben des Park-Kindergartes die für die Rettungsleitstelle relevanten Fragen. Die Leitstelle am Telefon muss unbedingt wissen, wo der Unfall passiert ist, was geschehen ist, welche Verletzungen und wie viele Verletzte es gibt. Außerdem ist es wichtig, auf Rückfragen zu warten und nicht etwa vorzeitig aufzulegen.

An dieser Stelle traf Werner Ost, Ehrenamtlicher im DRK-Ortsverein Mannheim Stadt, mit dem Rettungswagen im Parkgelände ein. Er zeigte den Kindern das Sauerstoffgerät und das EKG-Gerät, um die Herzleistung zu überprüfen. Außerdem den „Mundstaubsauger“ (Absaugpumpe), den alle vom Zahnarzt kennen, die Medikamente, das Stethoskop und einiges mehr. Besonders viel Freude hatten die Kinder an der beweglichen Trage, die hoch und runter und sogar schräg gestellt werden konnte. Das für Kinder wichtigste Utensil war der Tröste-Teddy, den jedes verletzte Kind von den Rettungskräften erhält.

Anlegen von Verbänden geübt

Nach dem Ausflug in den Rettungswagen schminkte Oliva Diaz und am nächsten Tag Monika Tuschner für die Kinder verblüffend echt aussehende Schürf-, Riss-, Schnitt- und Brandwunden. Auch lernten die Kinder, Verbandpäckchen sowie Fixierbinde und Wundauflage kennen. Sie übten das Öffnen des Päckchens und das Anlegen eines Verbandes an Arm und Bein. Dank der hilfreichen Tipps konnten sie souverän einen Fingerkuppenverband anlegen.

Die Verbände an Finger, Arm und Bein begleiteten die Kinder in die Gruppen und nach Hause, wo sich manch weiterführendes Gespräch ergab. „Ich kann helfen“, mit diesem Statement endete die wertvolle Einführung in die notwendigen Kenntnisse im Umgang mit Notfällen aller Art, teilt der Kindergarten mit. zg

