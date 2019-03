Erster Konkurrent für Zeitler steht fest

Hockenheim hat 2019 Außergewöhnliches zu bieten: Neben dem Jubiläumsjahr erlebt die Stadt auch ein „Superwahljahr“, in dem außer den Sitzen im Gemeinderat auch der Oberbürgermeisterposten neu vergeben wird. Und auch wenn das höchste Amt der Stadt erst frühestens sechs Wochen nach der Kommunalwahl vergeben wird und die Bewerbungsfrist Ende April beginnt, machen bereits Bewerbernamen die Runde. Wir haben uns umgehört, bei welchen das berechtigt ist und welche in die Rubrik Gerüchteküche einzuordnen sind.

Eine offizielle Kandidaturerklärung liegt bereits vor: Marcus Zeitler (44), seit 2007 Bürgermeister von Schönau, hat sie am 12. März in einer Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands abgegeben, und die Christdemokraten haben sich einstimmig für seine Unterstützung ausgesprochen (wir berichteten).

Die anderen Fraktionen haben sich noch nicht festgelegt – aber zum Teil Gespräche geführt mit Interessenten. CDU-Chef Markus Fuchs sprach von „unzähligen Interviews mit potenziellen Kandidaten“. Mehrere Gespräche haben die Grünen geführt, teilt Adolf Härdle mit. Es gebe noch keine Festlegung, eine persönliche direkte Unterstützung erscheine „aus heutiger Sicht unwahrscheinlich“.

SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ingrid von Trümbach-Zofka sagt, sie habe mit einer Reihe von Aspiranten gesprochen, die auf sie zukamen – und einige Absagen erteilt. Sie deutet jedoch an, die SPD werde auf jeden Fall einen Kandidaten oder eine Kandidatin präsentieren.

Eins steht fest: Daniel Born wird es nicht sein. Der Landtagsabgeordnete (Bild) wird regelmäßig mit dieser Frage konfrontiert und stellt fest: „Hockenheim ist eine tolle Stadt, und ich vertrete sie sehr gerne – im Landtag!“ Sein Mandat möchte er gerne weiter ausüben, das schließe eine Kandidatur aus.

Für FWV-Fraktionssprecherin Gabi Horn ist es zu früh für eine konkrete Aussage. Die FDP plane derzeit nicht, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, sagte Vorsitzende Claudia Loff.

Kommen wir zu den Namen, die ohne Verbindung zu Parteien oder Wählervereinigungen als mögliche Bewerber gehandelt werden. Einer ist der des Reilinger Bürgermeisters Stefan Weisbrod, und der stellt klar: „Ich habe hier in Reilingen so viel zu tun, das ist wirklich nicht mein Thema.“

Ganz anders ist es bei Markus Golombek: Der selbstständige Immobilienmakler sagt: „Ich bin eigentlich ein Macher und kein Politiker“, sieht aber in der Führung der Stadt eine Herausforderung, die er gerne annehmen möchte. Bestärkt sehe er sich durch Reaktionen auf seine mögliche Kandidatur in sozialen Netzwerken. Golombek, der drei erwachsene Kinder hat, war Vorsitzender des Sportfliegerclubs und stellt seine Kandidatur unter das Motto „Keiner von da oben“. Die Beschleunigung von Vorgängen in der (Bau-)Verwaltung und die Belebung der Karlsruher Straße hat er sich vorgenommen.

Noch etwas Bedenkzeit bis zur Entscheidung nimmt sich Matthias Filbert, zweiter Vorsitzender des FV 08 und 2018 von der Stadt für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Filbert bestätigt, dass er sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und von zwei Parteien angesprochen worden sei. Von seinem Schwiegervater, Alt-OB Gustav Schrank, weiß Filbert, welche Verpflichtungen mit dem Amt verbunden sind, umso sorgfältiger überlege er, ob er es neben Aufgaben in Verein und Firma anstreben möchte.

Zwei weitere „Gehandelte“ waren gestern nicht erreichbar, daher nennen wir ihre Namen zunächst nicht.

Bilder: SPD, Golombek, Lenhardt (2)

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 30.03.2019