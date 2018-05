Anzeige

Nach fast fünf Jahren Pause steht die Theater-Musik AG am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium wieder mit einem Musical im Mittelpunkt des schulischen Interesses. Seit einem Jahr proben und feilen die Schüler an einem der berühmtesten Stücke der Musikgeschichte. Die Aufführungen von „Anatevka“ finden am Donnerstag, 14., Freitag, 15., und Samstag, 16. Juni, in der Stadthalle statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Unter dem Originaltitel „Fiddler on the Roof“ 1964 in New York uraufgeführt, mit Tony Awards und Oscars (für die Verfilmung) überhäuft, erlebte das Musical 1968 im Hamburger Operettenhaus unter dem Titel „Anatevka“ seine deutsche Uraufführung. „Wenn ich einmal reich wär’“, einer der Songs, machte das Stück schnell bekannt, den Titel selbst zum Hit. Wie überall auf der Welt setzte es auch in Deutschland seinen Siegeszug fort.

Auf Anregung von Bernhard Sommer, dem neuen musikalischen Leiter des Musicals, der zuletzt die Aufführung der „Carmina Burana“ mit großem Erfolg leitete, war man sich schnell einig: das ist das nächste Projekt. Zusammen mit Dietrich Brinkmann, Anja Kaiser und Karl-Ludwig Matz, die für Regie und Organisation verantwortlich zeichnen, begann die Arbeit: Rechte sichern, Regiekonzepte entwickeln, Probenarbeit.