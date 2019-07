Erweiterungspläne als Horrorszenario

Geht es nach den Plänen des Regierungspräsidiums zur Erweiterung der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West, dann rückt der Lkw-Parkplatz mit all seinen Geräuschen und Abgasen, hervorgerufen durch das Ein- und Ausparken, an der engsten Stelle bis auf 180 Meter an die Wohnbebauung heran. Für Stefanie Garcia Laule und Marcos Garcia von der Bürgerinitiative „Pro Stadtwald C 4“ eine

...