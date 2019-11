„Es gab und gibt keine Verhandlungen über einen Verkauf“

Schon bei der Kandidatenvorstellung unserer Zeitung hatte Marcus Zeitler angekündigt, genau zu prüfen, wie es mit dem Hockenheimring weitergeht und zu schauen, was sich die Stadt noch wie leisten kann. Jetzt als Oberbürgermeister scheint das hinter den Kulissen bereits stattzufinden und unsere Zeitung hört von Verhandlungen, vor allem mit der Emodrom GmbH und deren Anteilseignern. Wir haben deshalb direkt bei OB Zeitler nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist. Hier seine Antworten:

Stimmt es, dass es Verhandlungen über einen Verkauf des Hockenheimrings gibt?

Marcus Zeitler: Nein, diese Aussage stimmt so nicht. Es gab und gibt keine Verhandlungen über den Verkauf des Hockenheimrings. Wir möchten keine unbekannten Investoren oder andere Dritte am Hockenheimring. Wir führen nur Gespräche mit unserem Partner, der Emodrom GmbH. Sie sind auf eine Intensivierung unserer Partnerschaft gerichtet.

Ist es richtig, dass diese Verhandlungen von Ex-OB Gummer noch vor der Wahl des neuen OB und des Gemeinderates gelaufen sind?

Zeitler: Es fanden auch unter meinem Vorgänger keine Verkaufsverhandlungen über den Hockenheimring statt. Der Prozess und der Weg zur Weiterentwicklung des Hockenheimrings wurde in dieser Zeit in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat und der Emodrom Gruppe angestoßen. Als erster Schritt aus diesen Gesprächen heraus konnten die Verhandlungen für die Ansiedlung des Porsche Experience Center am Hockenheimring erfolgreich zu Ende gebracht werden.

Warum wurde über den Stand der Verhandlungen seitens der Stadt nie öffentlich berichtet?

Zeitler: Die Stadt Hockenheim hat die Öffentlichkeit in Abstimmung mit den politischen Gremien, dem Hockenheimring und der Emodrom über alle bisherigen Schritte der Weiterentwicklung des Hockenheimrings öffentlich informiert. Das Porsche Experience Center beispielsweise wurde als erster Schritt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25. April 2018 umfassend behandelt. Mein Vorgänger hat sich bei seiner Verabschiedung in der Stadthalle dazu geäußert und auch weitere Schritte angekündigt. Dazu gehört als nächster Schritt die bereits erwähnte Intensivierung der Partnerschaft mit der Emodrom. Die Medien, insbesondere die örtlichen, haben über diese Schritte bislang interessiert berichtet.

Wie weit sind diese Verhandlungen jetzt? Unseren Infos zufolge stehen sie kurz vor dem Abschluss?

Zeitler: Derzeit finden Gespräche zwischen Stadt samt Gemeinderat, Hockenheimring und Emodrom statt, wie die Zusammenarbeit weiter intensiviert werden kann. Dabei handelt es sich aber um keine Verkaufsverhandlungen.

Ist es richtig, dass geplant ist, dass ein neuer Gesellschafter 75 Prozent der Anteile übernehmen soll, die Stadt nur 23 Prozent behalten will und der BMC noch zwei Prozent?

Zeitler: Diese Frage stellt sich nicht. Die damit verbundene Aussage befindet sich im Bereich der Vermutung und Spekulation. Daran beteilige ich mich nicht. Für mich ist klar, dass wir immer den besten Weg für die Stadt und den Ring suchen.

Wie soll die Stadt dann bei so einer Konstellation ihre bisherigen Vetomöglichkeiten wahrnehmen?

Zeitler: Die Stadt ist als Eigentümerin der Hockenheimring GmbH immer bestrebt, ihren Einfluss in Form von Vetomöglichkeiten und anderen Instrumenten effektiv und bestmöglich wahrzunehmen.

Auf welche Höhe belaufen sich derzeit die jährlichen Personalkosten der Ring GmbH?

Zeitler: Die gesamten Personalkosten inklusive Aushilfen beliefen sich laut Bilanz zum 31. Dezember 2018 auf 4,397 Millionen Euro. Die Bilanzangaben werden auch im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ist es richtig, dass es einen Neubau eines Hotels an der Südtribüne geben soll?

Zeitler: Das Hotel Motodrom wird seit den 1970er Jahren betrieben. Diese Tatsache führt zu einem gewissen Unterhaltungsaufwand. Vor diesem Hintergrund stellt sich wie bei allen anderen öffentlichen Gebäuden die Frage danach, ob eine Sanierung oder ein Neubau sinnvoll sein könnte. Diese Frage haben wir für uns aber noch nicht beantwortet.

Was geschieht dann mit dem bisherigen Hotel und der ebenfalls städtischen Betreibergesellschaft?

Zeitler: Im Falle eines Neubaus wird die Stadt als Eigentümerin ihrer sozialen Verantwortung gerecht, so wie das bereits beim Fahrsicherheitszentrum der Fall war. Die Mitarbeiter des Hotels Motodrom würden in einem solchen Fall weiterbeschäftigt werden. Es gingen also keine Arbeitsplätze verloren.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 15.11.2019