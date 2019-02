Es geht auf Reise in die sächsische Partnerstadt

Mit dem „Badischen Sängerspruch“ eröffnete der Männerchor unter Leitung von Vizedirigent Rudi Hüttler die Mitgliederversammlung des Männergesangvereins Liedertafel im kleinen Saal der Stadthalle. Gemäß der Ehrenordnung des Vereins ernannte die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden Hans-Joachim Bitsch Gerhard Oberheim zum Ehrenmitglied.

Bei den Ehrungen für fleißigen Probenbesuch wurden 24 Sängerinnen und Sängern aus Frauen- und Männerchor sowie CHORios mit einem Präsent ausgezeichnet. Der Frauenchor – unter dem Dirigat von Thomas Kästner – beendete den Ehrungsteil mit den Chorstücken „Schau was Liebe ändern kann“ und „You raise me up“.

Neujahrskonzert als Glanzlicht

Hans-Joachim Bitsch streifte in seinem Jahresrückblick die wichtigsten Veranstaltungen wie Vatertagswaldfest, Hockenheimer Mai, Waldfest, die gemeinsame Weihnachtsfeier, Auftritte bei den Waldfesten der Brudervereine und den Basaren der Kirchengemeinden. Höhepunkt war das mit allen Chören der Liedertafel dargebotene Neujahrskonzert.

Bitsch dankte allen Helfern, die durch ihren Einsatz und ihre Hilfe zum Gelingen der vielfältigen Aufgaben einen wesentlichen Beitrag geleistet hätten. Sein besonderer Dank galt den Chorleitern Anna Stumpf und Thomas Kästner. In seiner Vorschau wies er besonders auf die Konzertreise nach Hohenstein-Ernstthal Anfang Oktober und das Kirchenkonzert in der evangelischen Kirche am 10. November als musikalische Highlights des Jahres hin.

Spaß am Gesang im Mittelpunkt

Schriftführer Peter Haas gab einen detaillierten Überblick über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins und zeigte die Mitgliederbewegung auf. Chorleiter Thomas Kästner bedankte sich bei Vorstand und Sängern für das vertrauensvolle Miteinander und zog ein positives Fazit. Vor allem der Spaß am gemeinsamen Singen soll auch künftig im Mittelpunkt stehen.

Nach den Jahresberichten von Frauenchor, Vergnügungsausschuss, Jugendausschuss, CHORios und Aktiven Senioren gab Schatzmeisterin Edeltraut Janisch einen Überblick über die Finanzlage. Gerhard Oberheim beantragte im Namen der Revisoren die Entlastung für den Vorstand, die einstimmig erteilt wurde. Mit großer Mehrheit beschloss die Versammlung eine Anhebung des Jahresbeitrags.

Bei den Neuwahlen wurden alle Positionen besetzt. Hans-Joachim Bitsch bedankte sich für das Vertrauen, dankte ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern mit einem Präsent und rief alle Mitglieder dazu auf, sich auch künftig aktiv in das Vereinsleben einzubringen. ph

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.02.2019