„Es geht nur um die Substanzerhaltung“

Blick in die Notbetreuung

„Die Kinder fühlen sich bei uns geborgen“

So ein wenig Skepsis in Bezug auf den Wohlfühlfaktor der Kinder in der Notbetreuung hatten viele. Nicht nur Eltern, auch die Erzieherinnen. Selbst die Leiterin des Edith-Stein-Kindergartens, Regina Zankl, hatte zu Beginn ...