Es gibt genügend Masken

Hockenheim.Bei den Bund-Länder-Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag wurden einige Regeln zur Eindämmung des Coronavirus verschärft. So müssen in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen künftig die besser schützenden FFP2-Masken oder OP-Masken getragen werden – Alltagsmasken aus Stoff reichen damit nicht mehr aus.

In den Hockenheimer Apotheken besteht für die Bürger kein Grund zur Sorge, nicht an die notwendigen Masken zu kommen, die nun vermehrt genutzt werden müssen. Denn neben Supermärkten sind auch Apotheken Anlaufstellen für den Kauf von Mund-Nase-Masken. In allen Hockenheimer Einrichtungen waren auf Nachfrage die gleichen Antworten zu hören: Ja, es sind ausreichend Masken vorrätig.

Die meist blauen OP-Masken kosten in den Apotheken der Rennstadt zwischen 0,50 Euro und 2 Euro pro Stück. Zum einen werden auch größere Packungen angeboten, zum anderen variieren einige Preise, da sich beim Verkauf nach den Tagespreisen gerichtet werde. Die FFP2-Masken sind teurer. Sie fangen bei einem Preis von 2,90 Euro an und gehen bis zu 4,95 Euro pro Stück. Auch hier gebe es die Möglichkeit, eine größere Anzahl als Set zu kaufen sowie die Orientierung des Preises anhand des Tagespreises. Eine Apotheke teilte uns mit, dass damit auf den Einkaufspreis reagiert werde, aber auch mal ein Rabatt an Käufer gegeben werden könne, wenn eine Person eine hohe Stückzahl an Masken kaufe.

Generell gelte, dass die Masken eine CE-Kennzeichnung brauchen. Die meist blauen OP-Masken müssen der Norm EN 14683:2019 entsprechen. Sie schützen vor allem andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. FFP2-Masken müssen der Norm EN 149:2001 entsprechen sowie eine vierstellige Nummer aufgedruckt haben. Diese Mund-Nase-Bedeckung schützt nicht nur andere Menschen, sondern auch den Träger selbst. Außerdem finden sich die Buchstaben „R“ oder „NR“ auf der Maske – die mit „R“ sind wiederverwendbar, die mit „NR“ sind es laut Hersteller nicht. Dies sollte vor allem deshalb beachtet werden, da auch Fälschungen im Umlauf seien.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 20.01.2021