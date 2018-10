„Es ist ein sehr großformatiger Abend“

Edith Piafs Todestag hat sich vor einer Woche zum 55. Mal gejährt, und obwohl die Chanson-Ikone mit 47 Jahren starb, nimmt sie im Künstlerolymp eine einzigartige Position ein. Die Herausforderung, dieser Persönlichkeit in all ihren Facetten gerecht zu werden, nimmt Evi Niessner seit 25 Jahren erfolgreich an. Mit ihrem Programm „Chanson divine“ gastiert sie am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in

...