„Es ist offenbar einfach runtergefallen“

Rettungskräfte im Einsatz an der Absturzstelle im Maisfeld: Das Propellerflugzeug wurde beim Aufprall nur wenig beschädigt. © PR-Video

Ein Ultraleichtflugzeug der Marke "Breezer Aircraft" ist am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, in einem Maisfeld in Hockenheim abgestürzt. Darin saßen der 50-jähriger Pilot, der gemeinsam mit einem 55-jährigen Fluglehrer einen Checkflug unternahm. Die Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren sie jedoch

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2064 Zeichen des Artikels

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 03.08.2018