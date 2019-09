Es ist Zeit für ein Nein

Die machen nur ihren Job, nahm OB Zeitler zu Beginn der Veranstaltung die Vertreter des RP in Schutz. Womit er zum einen Recht hatte, zum anderen das Problem beim Namen genannt, auf den Punkt gebracht hatte: Sie machen nur ihren Job.

Es gibt gesetzliche Vorschriften, Bundesfernstraßengesetze, und daraus abgeleitete Pflichten, die zum Handeln nach vorgeschriebenen Mustern zwingen. Und so arbeiten die Planer ihre Kladde ab, bis am Ende ein Ergebnis präsentiert wird, das sich sehen lassen kann: Eine Tank- und Rastanlage, umhüllt von das Auge erfreuendem Grün, von der, dank neuer Schallschutzwände, nur das Zwitschern der Vögel zu vernehmen ist. Auch wenn sich die Bürger im Saal ob dieser Zukunftsvision die Augen rieben – so wird es kommen. Dafür sorgen andere Behörden mit, die auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften achten, die penibel ausmessen, ob die Schutzgüter Mensch und Natur entsprechend gewürdigt wurden.

All das hat seine Richtigkeit, solange man nicht seinen Blickwinkel ändert. Solange man nicht die Voraussetzungen infrage stellt. Neue Fragen aufwirft. Beispielsweise, warum die Güter nicht auf die Bahn gehören. Weil dies eine politische Frage ist, meinen die Planer. Recht haben sie, hier muss die Politik Antworten liefern. Besser gesagt, ihren Worten Taten folgen lassen.

In der heutigen Zeit, in der der Klimawandel selbst seinen Leugnern einheizt, noch der Flächenversiegelung das Wort zu reden, ist kaum nachvollziehbar. Wälder zu opfern, für deren Ersatz sich weder Fläche noch Zeit zum Großziehen findet, ist absurd.

Projekte wie die Schaffung von notwendigen Stellplätzen für Lkw kosten Geld und jede Menge Zeit. Zeit, die sich besser in den Ausbau des Schienennetzes investieren lässt. Denn dort gehören die Güter hin. Ganz zu schweigen von der Frage, wie lange Lkw noch im Einsatz sind oder ob sie bald der Ruhepausen nicht mehr bedürfen, weil autark fahrend. Kurzum, die Planungen mögen in sich schlüssig sein, doch sind sie von der Realität längst überholt, nicht mehr zeitgemäß.

Weshalb Hockenheim und Reilingen gut beraten sind, sich nicht gegenseitig ausspielen zu lassen, sondern den Schulterschluss zu suchen und gemeinsam Nein zu sagen.

