Es lohnt sich, vernünftig mit Bürgern zu sprechen

So viel wie in den vergangenen zehn Monaten hat Dominik Bertram in seiner ins 17. Jahr gehenden Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Hockenheim wohl noch nie mit den Bürgern kommuniziert. Der 32-Jährige Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung und stellvertretende Leiter des Fachbereichs Bürgerservice war in Zeiten der Corona-Pandemie oft gefragt, wenn es zu klären galt, was erlaubt ist und

...