Dienst an den Schwachen

Als außerordentlich um das Clubleben verdiente Mitglieder wurden im Rahmen der Veranstaltung Gabriele Schotter und Dr. Martin Lindenberger geehrt, ehe Dr. Oliver Brinkmann, beruflich als Strafverteidiger tätig und ehrenamtlich in der katholischen Pfarrgemeinde Ketsch engagiert, mit einem herzlichen Dank an die scheidende Präsidentin das Präsidentenamt übernahm.

In seiner Ansprache hob Dr. Brinkmann als Schwerpunkte seiner Präsidentschaft den Rotary-Dienst an den Schwachen und der Gesellschaft hervor und dass die Kraft zu solchem Dienst in einer gelingenden Freundschaftsarbeit im Club wurzelt. In der Tat hat der Rotary-Club Hockenheim in der letzten Zeit vielfältige Möglichkeiten zu einem solchen Dienst genutzt, so etwa mit der Auslobung eines Rotary-Awards, mit dem die archäologische Arbeit am Wersauer Hof und der Schwimmunterricht an der Lußhardtschule in Neulußheim gefördert wird.

Ferner engagiert sich der Club langfristig in der weltweiten Aktion „End Polio Now“, fördert ein Schulprojekt für Menschen mit Behinderung in Sri Lanka sowie das therapeutische Reiten für körperlich und geistig behinderte Kinder auf dem Reithof Dürr in Neulußheim und das Projekt „4L - Lesen Lernen Leben Lernen“ zur Steigerung der Lesekompetenz durch alljährliche Verteilung von Lesebüchern an Grundschulen.

Die Weiterführung dieses Dienstes an den Schwachen und an der Gesellschaft auf der Grundlage eines intensiven Clublebens ist Schwerpunkt der Präsidentschaft von Oliver Brinkmann, deren Beginn bei herrlichem Wetter im stimmungsvollen Ambiente des Rondeau in fröhlicher Runde bis in die Nacht hinein gefeiert wurde. ufi

