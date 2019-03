„Eselsbahn“ war im Talhaus

Bei der Neubürgerfahrt der FDP durch die Gemarkung Hockenheims war trotz langer Pause und schlechtem Wetter einiges los. Neubürger, aber auch alteingesessene „Hoggemer“ nahmen das Angebot an und ließen sich von Horst Eichhorn über die Geschichte und Entwicklung der Stadt informieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen.

Er verstand es, die Informationen allgemeinverständlich zu erläutern, angefangen bei erdgeschichtlichen Erklärungen zur Entstehung des Rheingrabens über die geografische Lage der Region bis hin zu deren Besiedlungsgeschichte. Während der Fahrt und an Haltestellen wies er auf Sehenswürdigkeiten hin, machte Besonderheiten deutlich und verband damit zahlreichen Hinweise auf die Geschichte Hockenheims.

Auf dem Messplatz standen als Themen der Kraichbach, der ursprüngliche Siedlungskern und die Gründe für diese Standortwahl im Mittelpunkt. Die eindrucksvolle Landschaft auf der Fahrt zum Insultheimer Hof machte es dem Referenten leicht, die Unterschiede zwischen Hoch- und Tiefgestade aufzuzeigen und die Rolle des Rheins zu erläutern, dessen bestimmender Einfluss erst durch die Folgen der Flussbegradigung vor rund 150 Jahren ein Ende fand.

Entstehung des Torflochs

Eine dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung weiter Teile der außergewöhnlich großen Gemarkung von gut 3500 Hektar wurde möglich, wobei die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit zu berücksichtigen war. Die Entwicklung des Torflochs kam ebenso zur Sprache wie die Gründe für die jetzt daran angrenzenden Aufforstungen. Auch die Ausführungen zur bewegten Historie des Insultheimer Hofs boten Interessantes.

Auf teils kurvenreichen Wegen, die vom Busfahrer Klaus Jahnke sicher gemeistert wurden, ging die Fahrt durch den Siegelhain auf den Rheindamm, vorbei am Herrenteich und dem zweiten Hockenheimer Flugplatz bis zur Seewaldsiedlung. Die Fahrt über die Talhausstraße bot die Möglichkeit, über die frühere Eselsbahn sowie Entwicklung und gegenwärtige Situation des für Hockenheim so wichtigen Gewerbegebiets Talhaus zu berichten.

Beim Stopp an der Parkstraße wurde die ursprüngliche Nutzung des Platzes dargelegt, auf dem seit gut 100 Jahren die evangelische Kirche und die Pestalozzi-Schule stehen. Dass dort bis 1883 der zweite christliche Friedhof von Hockenheim lag, war für viele neu.

Motodrom erkundet

Während der Weiterfahrt machte Eichhorn auch Ausführungen zur katholischen Kirche, deren reiner Jugendstil in Fachkreisen geschätzt wird. Anschließend ging es zum Motodrom, wo die Mitfahrer erfuhren, dass hier nicht nur spannende Rennen gefahren werden, heißt es in der Pressemitteilung der FDP weiter.

Zurück Richtung Südring bot sich Anschauungsunterricht zu den Hinterlassenschaften des längst verschwundenen „Ostrhein“. Geklärt wurde auch die Bedeutung des Wortes „Biblis“, das ja auch Namensgeber des Wohngebiets vieler Neubürger ist. Abstammend vom mittelhochdeutschen „Bivliez“ heißt es so viel wie „umflossenes Land“. In der Tat liegt das Neubaugebiet auf einer Kiesbank, die ehemals in einem der Mündungsarme des Ostrheins lag. Abschließend ging die Tour am Aquadrom vorbei, welches als Wahrzeichen für das moderne Hockenheim gelobt wurde.

Mit der Verabschiedung am Bahnhof verband Eichhorn die Empfehlung weitere Erkundungen vorzunehmen und verwies auf das Angebot von Vereinen und der Lokalen Agenda. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.03.2019