Esskastanie zur Bewahrung der Schöpfung

Anzeige

Hockenheim.Etwas Frühlingsatmosphäre lag in der Luft, die Sonne schien und der Himmel war blau: Ideale Voraussetzungen also für die Pflanzung eines Baumes zum Jubiläum der Kolpingfamilie Hockenheim. „Bewahrung der Schöpfung“ ist das Leitwort der Kolpingfamilie für ihr Jubiläumsjahr und so stand schon früh bei der Planung fest, dass man für den Gartenschaupark einen Baum spenden wollte.

Mit dem ehemaligen Landesgartenschaugelände ist die Hockenheimer Kolpingfamilie, die vor genau 50 Jahren gegründet wurde, schon lange eng verbunden, schließlich ist sie Mitglied im Förderverein des Gartenschauparks und hat schon selbstlos bei vielen Aktivitäten engagiert mitgewirkt.

„Dass wir alle für unsere Schöpfung eine generationenübergreifende Verantwortung haben, sollte uns stets bewusst sein,“ meinte die Vorsitzende der Kolpingfamilie, Stefanie Simons, und so sei es ein Herzenswunsch im Jubiläumsjahr gewesen, als deutliches Zeichen des Leitwortes „Bewahrung der Schöpfung“ einen Baum zu pflanzen.