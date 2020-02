EU ist nicht transparent genug

Zu einem aktuellen Thema hat der Landfrauenverein einen Vortrag im „Rondeau“ organisiert. Zahlreiche Mitglieder und Interessierte wollten hören, was Robert Geyer von der Landeszentrale für politische Bildung in Heidelberg zum Thema „Die Zukunft Europas – wohin geht die Reise“ zu sagen hatte.

Zurzeit befinden sich 28 Länder in der EU. Europa ist ein Prozess, der immer in Bewegung ist, manchmal schnell und manchmal langsam, berichtete Geyer. In den vergangenen Jahren gab es immer Länder, die in die EU eintreten wollten. Dass ein Land die EU verlassen will, sei neu. In ein paar Jahren werde sich erst zeigen, ob weitere Länder Großbritanien folgen werden, glaubt Geyer.

Wie groß solle nun die EU werden, wie tief die Zusammenarbeit sein? Ob ein Land in die EU aufgenommen werden soll, obwohl es dafür noch nicht die Kriterien erfüllt, sei oft eine politische Entscheidung. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich viermal im Jahr und entscheiden über Gesetze, dabei hat der Faktor Landwirtschaft und Umwelt einen hohen Stellenwert. Das Friedensversprechen Europas spiele ebenso wie das Wohlstandsversprechen eine wichtige Rolle.

Über Asylpolitik uneins

Als aktuelle Herausforderungen der EU schilderte der Referent die Aufnahmen weiterer Länder wie des Westbalkans, der Austritt des Vereinigten Königsreiches, die Problematik der Staatsverschuldung und die Eurokrise. Uneinigkeit herrsche über Asyl- und Migrationspolitik. Ein Transparenzproblem und Demokratiedefizit, wie Politik für 500 Millionen Menschen gemacht werden soll, könne sich über Jahre hinziehen, auch durch die deutlichen Unterschiede zwischen den Parteien. Im Haushalt werde bestimmt, wie viel Prozent die einzelnen Länder zu bezahlen haben. In der Bevölkerung haben die Menschen zu 45 Prozent ein positives EU-Bild, 17 Prozent sehen die EU aber negativ.

Deshalb mahnte Robert Geyer, dass die EU transparenter werden muss, um das Vertrauen der EU-Bürger zu festigen. Die Landfrauen hörten bis zum Ende der Präsentation gespannt zu und bedankten sich bei ihm durch starken Beifall für seinen gut verständlichen Vortrag. bri

