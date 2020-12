Evangelische Kirche in Hockenheim sagt Präsenzgottesdienste ab

Hockenheim.Die evangelischen Kirchengemeinden Hockenheim, Reilingen, Altlussheim und Neulussheim sowie die Evangelisch-methodistische Kirche Hockenheim verzichten auf Präsenzgottesdienste. „Die Verantwortlichen der Kirchengemeinden haben es sich mit ihrer Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Faktenlage ist eindeutig. Die Corona-Pandemie gefährdet die Gesundheit von immer mehr Menschen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Pfarrer Michael Dahlinger. Hinzu komme die angespannte Situation in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Viele Familien müssten damit leben, unter welchen Umständen ihre Angehörigen an und mit Corona sterben. Die Ärzte und Pflegekräfte seien am Rand ihrer Kräfte, nicht wenige selber infiziert. Und die Menschen, die für die Sicherheit und Ordnung unterwegs sind, werden dies an den Feiertagen unter großer Anspannung tun müssen.

Jetzt zu Gottesdiensten, auch unter noch so engen Schutzkonzepten einzuladen, wäre das falsche Signal in die Öffentlichkeit und ein unsolidarisches Verhalten der Kirchengemeinden, heißt es in dem Schreiben. Deshalb haben die Kirchengemeinden beschlossen ab dem 4. Advent bis zum 10. Januar zu keinen Präsenzgottesdiensten einzuladen. Danach wird die Lage neu beurteilt.

Bei ihrer Entscheidung haben sich die Kirchengemeinden unter anderem an die Vorgaben der Evangelischen Landeskirche in Baden gehalten. Diese orientiert sich an den regionalen Inzidenzzahlen. Bewegt sich die Inzidenzzahl im Rhein-Neckar-Kreis zwischen 200 und 300, das ist im Moment mit steigender Tendenz der Fall, soll das Präsenzgottesdienstangebot deutlich sichtbar eingeschränkt bis ganz ausgesetzt werden. Ab einer Inzidenzzahl von über 300 dürfen keine Gottesdienste gefeiert werden.

Großes Angebot im Internet

Diese schmerzliche Entscheidung bedeute aber nicht, dass Weihnachten ausfällt. Die Kirchengemeinden laden dazu ein, Weihnachten zu Hause zu feiern. Dazu gibt es ein reichhaltiges Angebot für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene: über das Internet, im Radio, im Fernsehen. Alle Infos auf den Webseiten der Kirchengemeinden. zg

Die Online-Grafik mit den Corona-Zahlen sehen Sie hier:

