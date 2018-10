Exhibitionist belästigt Frau

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch gegen 11.45 Uhr eine 57-jährige Spaziergängerin im Stegwiesenpark in der Eisenbahnstraße belästigt. Die Frau war auf einem Weg im Bereich der Seebühne unterwegs, als ihr der Mann mit geöffnetem Hosenreißverschluss und heraushängendem Glied entgegenkam und an ihr vorbeilief. Die 57-Jährige verständigte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Mann wurde so beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, bekleidet mit blauer Jeans und blauer Kapuzenjacke. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. pol

