Experten raten Vermietern zur Daten-Sparsamkeit

Vermieter erheben zwangsläufig persönliche Daten von Mietinteressenten wie etwa die Schufa-Auskunft und später – im Fall eines Vertrags – eine Bankverbindung oder Ergebnisse einer Verbrauchsabrechnung. Daher sind sie von der seit Mai europaweit geltenden Datenschutzgrundverordnung betroffen. Im Umgang mit den ihnen anvertrauten Daten sollten sie die Vorgaben beachten, da sonst hohe Bußgelder oder Schadensersatzansprüche von Mietern drohen können.

Groß war das Interesse am Immobilien- und Erbrechtsforum, das Haus & Grund Region Schwetzingen Hockenheim mit diesem Thema im „Rondeau“ ausrichtete. Fachanwalt Wolfgang Reineke erläuterte im ersten Teil der Veranstaltung die Grundzüge der neuen Regelung. Ganz oben steht die grundsätzliche Einwilligung der Betroffenen für jede Art von Speicherung – nicht nur die elektronische. Kommt es zu keinem Abschluss, muss alles sofort gelöscht werden.

Bei einem Vertrag gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“ Bereits vor Mietbeginn und immer dann, wenn Daten neu verarbeitet werden, muss in einfacher Sprache und möglichst schriftlich den Mietern erklärt werden, was mit ihren Daten geschieht. Eine konkrete Form hierfür gibt der Gesetzgeber nicht vor.

Wann muss gelöscht werden?

Erklärungsbedürftig ist auch der Umstand, wann im Fall einer Beendigung des Vertrags die Daten gelöscht werden müssen. Im Fall einer ausstehenden Nebenkosten- oder Kautionsabrechnung etwa kann dies durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen, abhängend vom Einzelfall. Ein Merkblatt zur Datenschutzverordnung gibt es auf der Internetseite des Vereins.

Leistung für Pflege früh regeln

Nicht minder interessant war das zweite Thema des Abends, das Fachanwalt Michael Rudolf unter dem Motto „Der eine pflegt, der andere erbt – ist das gerecht?“ erörterte. Juristisch bezeichnet man den Erbfall in Verbindung mit der häuslichen Pflege als „Ausgleich von Pflegeleistungen durch Abkömmlinge“. Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist aber nur der grundsätzliche Anspruch enthalten, den Pflegende als Ausgleich erwerben können. Aber wie stellt sich dies im Einzelfall dar?

Anhand von acht lebensnahen Beispielsfällen erläuterte der Referent, wie die Wirklichkeit von den Plänen der Beteiligten abweichen und alles auf den Kopf stellen kann. Der Vorwurf unter Geschwistern, „Ich habe Mama 24 Stunden am Tag betreut und musste meinen Job aufgeben, während du Karriere gemacht hast!“, kann dann zu handfestem Streit ausarten.

Sinnvoll sei es, diesen Fall schon zu einem frühen Zeitpunkt in die testamentarischen Überlegungen mit einzubeziehen und mit Hilfe eines Fachmanns hieb- und stichfeste, und vor allem rechtssichere Formulierungen zu verwenden. Der tatsächliche Umfang der Pflege sollte später belegt werden können. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 31.10.2018