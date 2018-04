Expertenwissen „app-solut“ out

Anzeige

Nein, ich bin nicht gegen Fortschritt und betrachte neue Technologien keineswegs als Teufelszeug. Das bedeutet aber nicht, dass ich alle Nachteile übersehe, die der moderne Schnickschnack mit sich bringt.

Und ich rede nicht vom grotesken Anblick eines Eisenbahnwaggons, in dem drei Viertel der Passagiere in ein Kästchen von der Größe einer Zigarettenpackung starren oder von der steigenden Unfallgefahr auf Bürgersteigen, auf denen immer mehr Passanten maximal ein Auge auf Hindernisse in ihren Laufwegen haben, schon gar nicht auf menschliche.

Hier geht es vielmehr um den Verlust von Anerkennung und Respekt – vor Wissen, Kenntnissen und Erfahrung. Vor nicht allzu langer Zeit konnte noch auftrumpfen, wer nach 10 Sekunden Spielzeit zuverlässig Titel und Interpret eines Musikstücks im Radio nennen konnte. Heute ersetzt die Aktivierung einer Smartphone-App wie „Shazam“ das umfassende Archiv im Hirn!