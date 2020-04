Faden wieder aufgenommen

Nähen, nähen und nochmals nähen. Nähen, was der Mundschutz hält beziehungsweise bis der Mundschutz hält. Besondere Zeiten erfordern unorthodoxe Handlungsweisen. Wie jetzt eben das Nähen. Näherinnen waren schließlich schon immer gefragt in schwierigen Zeiten.

Es ist gerade 75 Jahre her, dass nächtens klammheimlich einige Frauen in Hockenheim Betttücher zusammennähten, die dann, ebenso heimlich, am Ostersamstag morgens um 3 Uhr vom damaligen Kaplan Franz Xaver Schmider und ein paar wenigen jungen Helfern am Turm der St. Georgskirche und ganz ähnlich am Turm der evangelischen Kirche aufgehängt wurden. Diese von den Näherinnen erstellten weißen Fahnen haben Hockenheim sicherlich manche Kampfhandlung oder Zerstörung erspart.

Überhaupt erzählen ja ältere Hockenheimerinnen oft davon, dass gerade in der Kriegs- und Nachkriegszeit Einfallsreichtum an der Nähmaschine gefragt war. Schildern, wie sich ihre Mütter und Großmütter zu helfen wussten.

Dabei ging es nicht nur um den alten Spruch: „Zur rechten Zeit ein guter Flick, erspart Dir manches neue Stück“. Wobei ja auch die Zeit gekommen war, in der an ein „neues Stück“ schon gar nicht mehr zu denken war. So sollen beispielsweise Strampelhosen aus Zellulosebinden entstanden sein, die eigentlich zur Isolierung der Heizung vorgesehen waren. Aber was sollte man tun in einer Zeit, in der es keine Textilvorräte mehr gab, weil ja Wehrmacht, Luftwaffe und Marine immer Vorrang gehabt hatten?

Auch in der Epoche direkt nach dem Krieg war es „recht eng“, wie es eine alte Hockenheimerin in ihrer Erinnerung ausdrückt. Im Klartext heißt das eher: Es gab nix. Also waren die geschickten Schneiderinnen und Näherinnen gefragt. Alte Decken aus den Luftschutzkellern konnte man einfärben und beispielsweise Mäntel daraus nähen.

Wer noch einen alten Wehrmachtsmantel hatte, musste ihn schwarz färben, wenn er ihn wieder tragen wollte, das war eine Auflage des Alliierten Kontrollrates. Und ein richtig dicker Mantel war bei zugigen Bahnfahrten nicht zu verachten. Wir müssen uns da gedanklich weit aus der ICE-Ära „herausdenken“ – mitunter war man notfalls schon mit einem Platz auf dem Trittbrett zufrieden oder musste es eben sein.

Und wenn die Hosen für die Männer nicht ganz passten, na ja, dann nahm man eben Hosenträger. Und woher die Hosenträger? Die konnte man mit einigem Geschick aus Gasmaskenbändern machen. Und es wird auch erzählt, dass manches frühe Nachkriegs-Dirndlkleid zuvor Bettwäsche in einem Lazarett gewesen war.

Und in dieser Zeit sollen, wie ältere Hockenheimerinnen von ihren Großmüttern gehört hatten, auch Gardinenspitzen geholfen haben, ein Brautkleid entsprechend würdevoll „aufzuhübschen“. Befremdend für uns und eigentlich kaum nachzuvollziehen.

Aber bitte, was hätten wir gesagt, wenn uns vor zehn Wochen jemand gesagt hätte, dass bei uns „alle Nähmaschinen“ vorübergehend nur noch Mundschutz nähen werden?

